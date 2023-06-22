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360kuai: предсказание Меркель насчёт отношений РФ и ФРГ сбылось

1:40
Мир

В статье китайского издания 360kuai отмечается, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель была очень дальновидной в своих предсказаниях относительно отношений Берлина с Москвой.

360kuai: предсказание Меркель насчёт отношений РФ и ФРГ сбылось
Фото: By FinnishGovernment - Pääministeri Marin Berliinissä 19.2.2020, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89376397

Меркель поддерживала диалог с Россией и была против приостановки строительства "Северного потока-2". Бывший канцлер Германии считала, что важно сохранить экономическое сотрудничество с Москвой.

Китайские аналитики пришли к выводу, что размолвка с Россией принесла Германии серьёзные проблемы, включая угрозу рецессии, рост инфляции и возможность деиндустриализации. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Россия действительно столкнулась с трудностями из-за санкций с апреля по июнь 2022 года. Однако российская экономика быстро перестроилась. В этом контексте аналитики из Китая отмечают, что российский экспорт сырьевых товаров достиг нового максимума за десятилетие.

Однако экономическая ситуация в Германии не так оптимистична. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер недавно заявил о необходимости сокращения национального бюджета и отказе от дополнительных взносов в казну Евросоюза. Экономика Германии, вероятно, столкнётся с рецессией в 2023 году. Отказ от российских энергоносителей, а также поддержка Украины привели к перерасходу бюджета до 2027 года. Санкции против нефти и газа из РФ нанесли больше вреда немецкому народу, чем России.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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