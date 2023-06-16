Руководитель Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что Берлин не способен внести дополнительные средства в бюджет Европейского союза.
Как объяснил министр, немецкие власти уменьшили национальный бюджет.
"Мы не можем делать какие-либо взносы для Евросоюза", — подчеркнул глава ведомства, передаёт Welt*.
По информации Европейской комиссии, долгосрочный бюджет объединения стран исчерпан. Среди причин западные чиновники указали помощь Украине.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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