Welt*: у Германии не осталось денег для Евросоюза на поддержку Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что Берлин не способен внести дополнительные средства в бюджет Европейского союза.

Фото: https://www.tagesschau.de/

Как объяснил министр, немецкие власти уменьшили национальный бюджет.

"Мы не можем делать какие-либо взносы для Евросоюза", — подчеркнул глава ведомства, передаёт Welt*.

По информации Европейской комиссии, долгосрочный бюджет объединения стран исчерпан. Среди причин западные чиновники указали помощь Украине.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.