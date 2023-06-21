РИА Новости рассказало, как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике

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В недосягаемых глубинах безбрежного Атлантического океана пятеро отважных людей борются за выживание, окружённые развалинами знаменитого "Титаника". Среди них находятся британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский подводник Поль-Анри Нарголе и руководитель экспедиции OceanGate Стоктон Раш. Однако в воскресенье связь с ними оборвалась, и с каждой минутой их шансы на спасение уменьшаются. РИА Новости сообщает о сложной спасательной операции и о многочисленных опасностях, которые им угрожают.

Фото: pixabay.com

В поисковых операциях участвуют самолёты C-130 Соединённых Штатов Америки и канадские противолодочные самолёты P8 Poseidon, которые смело направляются к бушующим водам. Франция также внесла свой вклад, отправив корабль с роботом-разведчиком в море. Чтобы упростить задачу поисковикам, были брошены звукоулавливающие буйки, которые охватывают площадь почти 15 тысяч квадратных километров в северной части Атлантического океана.

Тем не менее на глубине под водой связь практически не работает, отметил замдиректора Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева ДВО РАН, эксперт Александр Зуев.

Пока аппарат не обнаружат, невозможно понять, что произошло. Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предложил две возможные причины. Первая заключается в неисправности системы воздушного вытеснения балласта, что помешало всплыть. Вторая причина может быть связана с попаданием аппарата в неблагоприятное место, например, в достаточно массивные обломки "Титаника".

"Люди для таких экспедиций должны быть подготовлены почти как для полёта в космос. Среда крайне агрессивная: давление, перепад температур. Техника должна быть абсолютно надёжной, но и это не даёт стопроцентную гарантию", — говорит Зуев.

Профессор, руководитель лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич с опытом 57 спусков к "Титанику" подчёркивает, что подводные исследования и туризм требуют финансирования, современные суда и точные измерительные системы.

Специалисты напоминают, что катастрофа с аппаратом произошла из-за того, что он был спроектирован в инициативном режиме и без должного сопровождения конструкторских работ. Однако миллиардеров-туристов предупреждали об этом.

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