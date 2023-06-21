На месте пропавшего глубоководного батискафа "Титан" обнаружены подводные шумы

На месте поисков пропавшего батискафа "Титан" слышен подводный шум.

Фото: flickr. com

Его зафиксировал самолёт Р-3 (Канада) и передал запись Береговой охране США, сообщает The Guardian.

Гидроакустические устройства обнаружили повторяющийся раз в полчаса стук, писали ранее СМИ.

Сейчас к поиску подключились несколько судов: корабль Sycamore (США), John Cabot (Канада) и судно с исследовательским роботом (Франция).

Между тем, воздуха в глубоководном батискафе осталось всего на пару десятков часов, заявил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик. По его словам, воздух закончится в 13:30 по МСК в четверг.

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Пропавший во время погружения к "Титанику" батискаф всё еще не обнаружен