На месте поисков пропавшего батискафа "Титан" слышен подводный шум.
Его зафиксировал самолёт Р-3 (Канада) и передал запись Береговой охране США, сообщает The Guardian.
Гидроакустические устройства обнаружили повторяющийся раз в полчаса стук, писали ранее СМИ.
Сейчас к поиску подключились несколько судов: корабль Sycamore (США), John Cabot (Канада) и судно с исследовательским роботом (Франция).
Между тем, воздуха в глубоководном батискафе осталось всего на пару десятков часов, заявил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик. По его словам, воздух закончится в 13:30 по МСК в четверг.
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