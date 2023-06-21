Reuters: президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

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На следующий день после возвращения американского госсекретаря Энтони Блинкена из Пекина глава Белого дома Джо Байден выступил с громким заявлением.

Фото: Democratic National Convention v

Во время предвыборный встречи с избирателями в Калифорнии президент США назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. По словам Байдена, председатель КНР был не в курсе, что китайские разведывательные воздушные шары сбили над американской территорией.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса", — цитирует главу США издание Reuters.

Байден добавил, что американцам не стоит беспокоиться о Китае, поскольку сейчас Пекин столкнулся с реальными экономическими трудностями.