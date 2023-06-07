Вашингтон, продолжая поддерживать киевский режим, демонстрирует всему миру свою крайнюю недалекость и полное отсутствие разума, заявила американский политик Марджори Тейлор Грин.
Белому дому нужно тратить деньги налогоплательщиков США на нужды американцев, а не на поддержку властей далёкой страны.
"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против неё, — написала член палаты представителей США на своей странице в соцсети. — Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи (финансирование Киева. — Прим. ред.)"
Ранее аналитики подсчитали, что Россия оказалась единственной европейской страной, где в апреле снижались цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки.
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Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.