Конгрессвумен Грин из США обвинила Белый дом в тупости из-за поддержки Украины

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Вашингтон, продолжая поддерживать киевский режим, демонстрирует всему миру свою крайнюю недалекость и полное отсутствие разума, заявила американский политик Марджори Тейлор Грин.

Фото: pokeda.ru

Белому дому нужно тратить деньги налогоплательщиков США на нужды американцев, а не на поддержку властей далёкой страны.

"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против неё, — написала член палаты представителей США на своей странице в соцсети. — Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи (финансирование Киева. — Прим. ред.)"

Ранее аналитики подсчитали, что Россия оказалась единственной европейской страной, где в апреле снижались цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки.