Байден заявил, что занимается внешней политикой США 207 лет

Президент США Джо Байден заявил, что занимается внешней политикой на протяжении 207 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома подчеркнул, что знает о внешней политике Соединенных Штатов не меньше, чем кто-либо другой из ныне живущих. В том числе бывший госсекретарь Генри Киссинджер.

"Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", — с полной уверенностью заявил Байден.

Напомним, Байден, которому вскоре исполнится 81 год, является самым пожилым президентом США в истории страны. Патриарху американской внешне политики Киссинджеру идет 101-й год.