Президент США Джо Байден заявил, что занимается внешней политикой на протяжении 207 лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава Белого дома подчеркнул, что знает о внешней политике Соединенных Штатов не меньше, чем кто-либо другой из ныне живущих. В том числе бывший госсекретарь Генри Киссинджер.
"Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", — с полной уверенностью заявил Байден.
Напомним, Байден, которому вскоре исполнится 81 год, является самым пожилым президентом США в истории страны. Патриарху американской внешне политики Киссинджеру идет 101-й год.
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