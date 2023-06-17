Власти Германии, назвавшие Российскую Федерацию наибольшей в мире угрозой, похоже, решили устойчиво следовать в фарватере США и показать себя примерным членом НАТО в ущерб своей нации.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с таким заявлением в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам официального представителя Кремля, немецкое правительство делает это в ущерб интересам собственного населения, "стреляя себе в ногу".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.