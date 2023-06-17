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Песков: власти Германии решили следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО

Мир

Власти Германии, назвавшие Российскую Федерацию наибольшей в мире угрозой, похоже, решили устойчиво следовать в фарватере США и показать себя примерным членом НАТО в ущерб своей нации.

Песков: власти Германии решили следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО
Фото: РБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с таким заявлением в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам официального представителя Кремля, немецкое правительство делает это в ущерб интересам собственного населения, "стреляя себе в ногу".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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