Песков: власти Германии решили следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО

Власти Германии, назвавшие Российскую Федерацию наибольшей в мире угрозой, похоже, решили устойчиво следовать в фарватере США и показать себя примерным членом НАТО в ущерб своей нации.

Фото: РБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с таким заявлением в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам официального представителя Кремля, немецкое правительство делает это в ущерб интересам собственного населения, "стреляя себе в ногу".