NYT: Германия начала обучение военных ВСУ управлению американскими танками Abrams

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Военнослужащие ВСУ в настоящее время проходят в Германии обучение управлению танками Abrams американского производства. Корреспонденты New York Times пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление Пентагона.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

В оборонном ведомстве Соединённых Штатов сообщили, что в составе первой группы — около 400 солдат ВСУ.

В минувшую пятницу, 26 мая, 200 украинских военнослужащих прошли общевойсковой инструктаж в Хоэнфельсе и Графенворе. Ещё 200 укронацистов сейчас учатся заправлять американские танки и обслуживать их.