Daily Mail: украинские беженцы шокированы, что их детей учат русскому языку в Британии

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Уехавшие в Великобританию после начала спецоперации жители Украины с удивлением узнали, что в рамках языкового проекта их детей учат русскому языку в начальной школе. Об этом пишет обозреватель Daily Mail.

Фото: money. pl

На условиях анонимности одна из матерей заявила, что была шокирована тем, что её ребенку предоставили учебные материалы по русскому языку в одной из школ в Брайтоне в рамках семинедельного "курса русского языка". По мнению беженки, выбирать русский в данный момент бестактно.

Другая украинка возмутилась иными аспектами обучения в британской школе. Её сын, придя домой, заявил, что существует 100 полов. Мать это удивило.

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