Daily Mail: жители Британии пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества

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В Британии растёт недовольство поведением украинских беженцев. Появилось даже сообщество пострадавших от украинцев. Об этом пишет Daily Mail.

Так, одна из лидеров сообщества, 53-летняя Эмма Нишигаки, представляет более десятка женщин, чьих мужей увели украинки, которых они приняли под свой кров.

Ряд британцев, открывших свои дома для украинских беженцев, призывают к более жёстким проверкам после того, как якобы стали жертвами обмана и воровства со стороны гостей.

Украинцев обвиняют в том, что они "требуют различных льгот", несмотря на то, что многие из них богаты и якобы тратят деньги на походы по фешенебельным магазинам, инъекции ботокса и изделия Apple, но при этом не желая платить за коммуналку.

Также сообщество "обиженных" англичан рассказало о беженце, который якобы украл товаров на тысячи фунтов и бежал из страны.

Авторы газеты обнаружили несколько сообщений в соцсетях, предлагающих предоставить украинцам, прибывающим в Британию, поддельные документы, в том числе водительские права и поддельные сертификаты экзаменов. И это пользуется спросом.

Власти Британии отвечают, что вряд ли значительное число украинских беженцев обманывает систему социального обеспечения.

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