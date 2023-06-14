Министр иностранных дел Китая Цинь Ган потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Заявление министра было сделано во время телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. По словам Цинь Гана, действия Вашингтона наносят ущерб суверенитету, безопасности и развитию КНР.
В ходе переговоров китайский дипломат также изложил Блинкену позицию Пекина по Тайваню и другим ключевым вопросам.
Министр подчеркнул, что американская сторона должна прекратить ради конкуренции наносить ущерб интересам развития Китая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.