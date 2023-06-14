В МИД Китая потребовали от США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

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Министр иностранных дел Китая Цинь Ган потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Фото: Вадим Савицкий

Заявление министра было сделано во время телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. По словам Цинь Гана, действия Вашингтона наносят ущерб суверенитету, безопасности и развитию КНР.

В ходе переговоров китайский дипломат также изложил Блинкену позицию Пекина по Тайваню и другим ключевым вопросам.

Министр подчеркнул, что американская сторона должна прекратить ради конкуренции наносить ущерб интересам развития Китая.