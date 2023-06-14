Блинкен обсудил с китайским коллегой важность открытых линий связи между странами

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своим китайским коллегой Цинь Ганом важность поддержки открытых линий связи между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

Фото: РИА Новости

Это необходимо, отметили в ведомстве, для ответственного регулирования отношений между Пекином и Вашингтоном, чтобы избежать конфликтов и просчетов.

Стороны также обсудили мировые проблемы. Блинкен "чётко дал понять" китайскому дипломату, что США продолжать прилагать усилия для поднятия беспокоящих Вашингтон вопросов.

Напомним, ранее госсекретарь заявил, что Белый дом обладает доказательствами того, что Китай поставляет оружие России.