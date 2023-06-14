Украина потеряла большую часть американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley из-за того, что страны коллективного Запада недооценили возможности российской армии. Об этом сообщается в материале издания InfoBRICS.
Аналитики подчеркнули, что наступление ВСУ в самом разгаре, однако киевское руководство до сих пор не достигло видимых успехов. Более того, в социальных сетях распространяются фотографии уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley.
"По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО", — сообщили специалисты.
Журналисты назвали две причины, по которым просчитались Украина и Запад. Во-первых, Вашингтон и Киев недооценили возможности ВС РФ. Во-вторых, ВСУ слишком многого ожидали от предоставленной техники НАТО.
"Это привело к унизительной потере большей части украинских боевых машин", — резюмируют эксперты.
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