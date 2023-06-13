В начале спецоперации российской армии на Украине страны коллективного Запада не планировали предоставлять военную помощь киевскому режиму. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, ВСУ попросили переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, на что лидеры Запада ответили:
"Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, прежде чем всё закончится".
Однако в ходе затягивания украинского конфликта США и Европа начали поставлять в Киев всё более совершенное оружие. Сейчас на вооружении Украины есть американские боевые машины пехоты M2 "Брэдли", бронированные "Страйкеры", а также танки "Абрамс" и "Леопард". Резников надеется, что в скором времени Запад поставит ВСУ и истребители F-16, сообщает Foreign Affairs.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.