Турция, вероятно, не одобрит заявку Швеции на вхождение в НАТО в ходе предстоящих консультаций Стокгольма с альянсом. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание, Анкара еще не готова к поддержке заявки Швеции, несмотря на то, что с 1 июня в стране вступили в силу поправки к закону о терроризме.
Власти Турции считают, что Швеция должна сперва полностью реализовать новый закон, который в том числе должен пресечь антитурецкие протесты.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Стокгольм выполнил свои обязательства перед Турцией, а значит может вступить в североатлантический альянс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.