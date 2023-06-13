Bloomberg: Турция вряд ли одобрит вступление Швеции в НАТО

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Турция, вероятно, не одобрит заявку Швеции на вхождение в НАТО в ходе предстоящих консультаций Стокгольма с альянсом. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Gettyimages.ru

Как отмечает издание, Анкара еще не готова к поддержке заявки Швеции, несмотря на то, что с 1 июня в стране вступили в силу поправки к закону о терроризме.

Власти Турции считают, что Швеция должна сперва полностью реализовать новый закон, который в том числе должен пресечь антитурецкие протесты.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Стокгольм выполнил свои обязательства перед Турцией, а значит может вступить в североатлантический альянс.