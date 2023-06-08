Эксперт Николайчук: войск НАТО не будет на Украине, европейцы не собираются умирать за Киев

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Североатлантический Альянс, говоря о вводе войск НАТО на Украину, пытается запугать Москву и добиться прекращения огня на выгодных для Киева условиях, заявил Pravda.Ru эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

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"Ни устав НАТО, ни современная ситуация в Европе не позволяют уверенно прогнозировать, что ради Украины, которая, откровенно говоря, нужна только как фактор давления на Россию, страны альянса будут рисковать жизнями или, по крайней мере, имуществом, безопасностью своих граждан", — отметил специалист.

На Западе понимают, что несколько провальных наступлений ВСУ ещё не означают конец украинской армии, добавил он.

"Я думаю, что какое-то время для принятия окончательного решения, что делать с Украиной, у американских стратегов существует. Пойдет ли НАТО на ядерную войну с Россией, использовав пятый параграф устава "О коллективной безопасности", вопрос открытый. Сама по себе статья сформулирована так, что могут прийти на помощь, а могут не прийти", — подчеркнул Николайчук.

И Вашингтон, и Брюссель не хотят ядерного конфликта на европейском континенте, уверен аналитик, а он будет неминуем при прямом столкновении западного военного блока и ВС РФ.

"Многие в НАТО, кроме Франции, Германии, Швеции, настроены на то, чтобы всё-таки жёстко, но мирно урегулировать конфликт к обоюдным интересам сторон. Мирно урегулировать, ни в коем случае не военным путём", — отметил эксперт.

Американские и европейские СМИ спровоцировали у жителей Запада антироссийскую истерию, а потому местным властям приходится соответствовать ожиданиям избирателей, выступая с подобной риторикой, заверил он.

"Все эти громкие заявления — это на 90% пропаганда или публичная реакция на какие-то неблагоприятные развития событий для Украины. Но нельзя исключать, что какой-нибудь сумасшедший Байден или Шольц возьмёт и пойдёт на принцип", — предупредил Николайчук.

Пляски вокруг украинского вопроса, подчеркнул он, это не вопрос защиты свободы и демократии, а вопрос уничтожения, расчленения или, по крайней мере, радикального ослабления России.

"Если не стереть нас с карты, то хотя бы лишить звания великой или мощной, или просто державы, ослабить до того уровня, когда мы просто будем, как при Ельцине, тряпкой, все будут об нас ноги вытирать", — резюмировал специалист.

Ранее политолог заявил, что ночью 8 июня украинская армия проиграла самый серьёзный бой за многие месяцы спецоперации.