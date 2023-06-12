Алиев поздравил Путина с Днем России

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент РФ Владимир Путин в честь государственного праздника День России получил поздравление от своего коллеги — лидера Азербайджана Ильхама Алиева, который отметил крепкое сотрудничество двух стран и успешное развитие межгосударственных связей и партнерских отношений.

Фото: vestikavkaza.ru

"Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран".

Подписанная в 2022 году Декларация о союзническом взаимодействии, как говорится в опубликованной поздравительной телеграмме, показывает, как близки и теплы азербайджано-российские связи, и "определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы".

Добавим, что Алиев также пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России — счастья и благополучия.