Президент США Джо Байден потерялся в пространстве во время визита на военную базу в Северной Каролине, сообщила ведущая Sky News Australia Рита Панахи.
Она предложила телезрителям взглянуть на "лидера свободного мира", находящегося на влиятельном посту, и оценить его поведение. Как пояснила журналистка, рабочая поездка Байдена прошла "не очень хорошо".
"Десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным", — охарактеризовала Панахи поведение американского президента.
Кроме того, в эфир попала видеозапись, на которой видно, как Байден пытается произнести речь, однако всё время ошибается. Журналистка добавила, что глава США в очередной раз рассказал о гибели сына Бо в Ираке. По её словам, на самом деле мужчина скончался на территории США от онкологического заболевания.
Журналистка также подчеркнула: выступив на сцене, Байден снова заблудился и не смог самостоятельно найти выход. Она усомнилась в способности политика руководить государством.
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