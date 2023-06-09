19FortyFive: Байден оказал России неоценимую услугу и укрепил рубль

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер заявил, что ограничительные меры в отношении России, которые объявил Вашингтон после начала военной спецоперации на Украине, положительно повлияли на национальную валюту РФ.

Фото: Fotodom.ru

Об этом написали в 19FortyFive. Как подчеркнул учёный, американские власти решили подорвать курс рубля.

"Через несколько недель после начала конфликта Байден лично хвастался, что уничтожил рубль. Сегодня это утверждение кажется пустым", — сказал специалист.

Он раскритиковал президента за конфискацию российских активов. Из-за этого, по мнению эксперта, страны перестали доверять США, встревожились даже их союзники. Также Карпентер предупредил Вашингтон о катастрофических и долгосрочных последствиях санкций.

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