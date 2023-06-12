SIPRI: ядерные державы наращивают мощь из-за геополитической напряжённости

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На фоне украинского конфликта и геополитической напряжённости ядерные державы планомерно наращивают запасы тактического ядерного оружия, сообщили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира.

Фото: mil.ru

По данным аналитиков, число запасов ядерными боеголовками планомерно растёт.

"Девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Корейская Народно-Демократическая Республика и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, а несколько развернули новые ядерные боеголовки", — говорится на сайте SIPRI.

Так, согласно данным аналитиков, ядерные державы суммарно имеют 12 512 единиц ядерного оружия, из них более 9 тысяч находились на складах, что почти на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года. При этом часть вооружения находится в постоянной повышенной боевой готовности — около двух тысяч единиц.