Алексей Арестович* объяснил, в каком случае Украину ждёт провал.
Украинский военный аналитик считает, что веселье в украинском обществе по поводу смертей россиян говорит о моральном разложении и утрате человечности.
Он призвал оценить это поведение с точки зрения западных партнёров.
"Стоит задуматься о том, что это прямо влияет на поддержку Украины со стороны наших союзников (от которой мы практически полностью зависим)", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он отметил, что профессиональные военные запрещают военнослужащим издеваться над живым или уничтоженным противником, так как "это разлагает подразделение и предшествует неудачам на фронте".
Арестович* предостерёг украинцев от "варваризации" и призвал оставаться "светлыми людьми".
"С этого начинается проигрыш злу и проигрыш в войне, за которым следует новый голодомор", — объяснил аналитик.
Ранее Алексей Арестович пристыдил украинцев за шутки про съеденного акулой россиянина.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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