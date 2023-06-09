Алексей Арестович* увидел признаки расчеловечивания в тех, кто злорадствует по поводу растерзанного акулой россиянина.
Украинский военный аналитик считает, что шутки про убитого акулой гражданина РФ свидетельствуют о торжестве банального, серого, скучного зла.
"А если оно тут, у Вас, значит Вы — проиграли", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.
Он отметил, что украинцы, радующиеся смерти человека, перешли на сторону зла.
"И сами стали злом", — пристыдил Арестович соотечественников.
Ранее Алексей Арестович заступился за музыканта, певшего во Львове композиции Виктора Цоя на русском языке.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.