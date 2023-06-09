Арестович* отчитал украинцев за шутки про съеденного акулой россиянина: Сами стали злом

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Алексей Арестович* увидел признаки расчеловечивания в тех, кто злорадствует по поводу растерзанного акулой россиянина.

Фото: pixabay.com

Украинский военный аналитик считает, что шутки про убитого акулой гражданина РФ свидетельствуют о торжестве банального, серого, скучного зла.

"А если оно тут, у Вас, значит Вы — проиграли", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Он отметил, что украинцы, радующиеся смерти человека, перешли на сторону зла.

"И сами стали злом", — пристыдил Арестович соотечественников.

Ранее Алексей Арестович заступился за музыканта, певшего во Львове композиции Виктора Цоя на русском языке.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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