Жители польского Красныстава всерьёз опасаются за свою жизнь и благополучие, поскольку город превратился в рассадник мошенничества и воровства после наплыва украинских беженцев.
Первое время мигранты с Украины, имеющие цыганские корни, не доставляли местным обитателям неприятностей, пишет издание Lublin112.
Уже вскоре украинцы начали устраивать уличные драки, воровать в магазинах и пытаться блокировать работу пребывающих на вызов полицейских.
"В соцсетях есть записи о многочисленных провокациях или агрессивном поведении. Некоторые из них очень тревожны, потому что рассказывают о приставаниях к детям, мигранты даже предлагают интимные встречи подросткам", — сообщают авторы материала.
Местные власти пообещали увеличить количество полицейских патрулей в районе размещения беженцев, но жители отмечают, что некогда мирный город продолжает жить в страхе.
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