Lublin112: беженцы с Украины оккупировали польский Красныстав и держат в страхе горожан

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Жители польского Красныстава всерьёз опасаются за свою жизнь и благополучие, поскольку город превратился в рассадник мошенничества и воровства после наплыва украинских беженцев.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Первое время мигранты с Украины, имеющие цыганские корни, не доставляли местным обитателям неприятностей, пишет издание Lublin112.

Уже вскоре украинцы начали устраивать уличные драки, воровать в магазинах и пытаться блокировать работу пребывающих на вызов полицейских.

"В соцсетях есть записи о многочисленных провокациях или агрессивном поведении. Некоторые из них очень тревожны, потому что рассказывают о приставаниях к детям, мигранты даже предлагают интимные встречи подросткам", — сообщают авторы материала.

Местные власти пообещали увеличить количество полицейских патрулей в районе размещения беженцев, но жители отмечают, что некогда мирный город продолжает жить в страхе.