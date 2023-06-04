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Lublin112: беженцы с Украины оккупировали польский Красныстав и держат в страхе горожан

1:00
Мир

Жители польского Красныстава всерьёз опасаются за свою жизнь и благополучие, поскольку город превратился в рассадник мошенничества и воровства после наплыва украинских беженцев.

Lublin112: беженцы с Украины оккупировали польский Красныстав и держат в страхе горожан
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Первое время мигранты с Украины, имеющие цыганские корни, не доставляли местным обитателям неприятностей, пишет издание Lublin112.

Уже вскоре украинцы начали устраивать уличные драки, воровать в магазинах и пытаться блокировать работу пребывающих на вызов полицейских.

"В соцсетях есть записи о многочисленных провокациях или агрессивном поведении. Некоторые из них очень тревожны, потому что рассказывают о приставаниях к детям, мигранты даже предлагают интимные встречи подросткам", — сообщают авторы материала.

Местные власти пообещали увеличить количество полицейских патрулей в районе размещения беженцев, но жители отмечают, что некогда мирный город продолжает жить в страхе.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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