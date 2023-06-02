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Экономист Оленченко: "лихие девяностые" в Европу привезли украинские беженцы

2:11
Мир

Рост преступности в странах Восточной Европы начался после прибытия туда большого количества украинских беженцев, заявил Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко.

Экономист Оленченко: "лихие девяностые" в Европу привезли украинские беженцы
Фото: telegram

"Дело в том, что Польша перенасыщена украинским населением. В средствах массовой информации мелькали данные, что там примерно около миллиона украинцев. Они их характеризуют как "трудовая миграция", — отметил эксперт.

Если два года назад граждане Украины переселялись в Европу работать, подчеркнул он, то сейчас к ним добавились те, которые себя называют "беженцами".

"Беженцы, соответственно, претендуют на особые условия, на финансовые дотации, к работе не склонны, требуют место для проживания. И поэтому вполне естественно, что между ними и поляками начинаются какие-то противоречия, шероховатости, в том числе криминального толка", — предположил экономист.

Он напомнил, что "украинским беженцами" Варшава предоставила бесплатные проезд и жильё, пособия, различные финансовые льготы, а оплачивало это своими налогами местное население.

"Примерно такая же ситуация в Чехии, Словакии, в странах Прибалтики, — добавил Оленченко. — Поэтому вполне ожидаемо, что и там могут быть такие же криминальные тенденции, которые отмечает Польша".

Что касается Западной Европы, масштабные проблемы с украинским криминалом ей не грозят, уверен специалист.

"Во Франции сильная арабская диаспора и диаспора из Северной Африки, там украинцам не на что претендовать. Если говорить про Германию, то там криминалом заправляет турецкая диаспора. Поэтому там украинские проявления не носят такой масштабный характер, как в Польше, Чехии, Словакии и в странах Прибалтики", — резюмировал Оленченко.

Ранее польский журналист рассказал, что в последнее время в стране резко вырос уровень преступности, но местные власти не обращают на это должного внимания.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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