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Экс-разведчик США Риттер: сверхточные спутники России устроят кошмар для Украины

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Мир

Россия обладает сверхточными спутниками, которые активно работают в космическом пространстве и тщательно отслеживают перемещения украинской армии. Об этом заявил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер. Он подчеркнул, что радиолокационные аппараты оснащены камерами с точностью до одного метра.

Экс-разведчик США Риттер: сверхточные спутники России устроят кошмар для Украины
Фото: pixabay.com

"Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят всё. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников", — указал офицер в эфире U.S. Tour of Duty.

Риттер убеждён, что именно космические спутники изменят ход украинского конфликта и не позволят ВСУ начать запланированное наступление. Российские войска будут следить за всем, что происходит на авиабазах и складах Украины, а массированные удары станут настоящим кошмаром для киевского режима, резюмировал Риттер.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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