The Wall Street Journal: Белому дому придётся сократить армию США после решения Байдена

Президент США Джо Байден пошёл на сделку с Конгрессом по увеличению госдолга страны, чтобы избежать дефолта, но это разрушительным образом скажется на американской армии.

Фото: theepochtimes.com

Глава Белого дома согласился урезать бюджет Пентагона и отказаться от ежегодного пятипроцентного роста военных расходов. По подсчетам сенаторов, теперь армия каждый год будет недополучать четыре авианосца класса "Форд" или 90 тысяч зенитных ракет "Стингер".

"Расходы США на вооружение упадут ниже 3% от ВВП впервые с окончания холодной войны", — пишет издание The Wall Street Journal.

Особое опасение авторов материала вызывает сокращение американского флота до 286 кораблей к 2025 году, в то время как Китай продолжает наращивать ВМФ и становится грозной силой в тихоокеанском регионе.