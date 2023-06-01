NYT: США напугала возможная угроза Америке со стороны российского флота

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Эксперты Пентагона всерьёз опасаются, что российский флот в арктическом регионе становится возможной угрозой для США, заявил обозреватель Стивен Эрлангер.

Фото: минобороны РФ

Россия — это огромная арктическая держава, имеющая военно-морские базы и ядерные ракеты на Крайнем Севере, отметил он. К тому же военно-морской флот РФ проходит регулярную модернизацию.

"Опасения заключаются в том, что модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией — ход, известный в НАТО как "красный правый крюк", — рассказал Эрлангер в издании The New York Times.

Этот манёвр даст ВМФ России возможность контролировать морские пути и уничтожать подводные кабели, а также атаковать американское восточное побережье с помощью крылатых ракет, подчеркнул обозреватель.

Он уверен, что Североатлантическому альянсу необходимо сделать приоритетной задачей сдерживание России в Арктике.