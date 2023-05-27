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Baijiahao: США направили свой самый лучший авианосец прямо в капкан России

1:12
Мир

Вашингтон попытался произвести впечатление на Москву, однако вместо это он подставил свой лучший военный корабль. Об этом заявили китайские аналитики.

Baijiahao: США направили свой самый лучший авианосец прямо в капкан России
Фото: Википедия

США направили крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford в Осло, где судно пробудет несколько дней, после чего отправится на военные учения НАТО. Эксперты убеждены, что таким образом Вашингтон решил послать Москве сигнал и продемонстрировать мощь своего флота.

"Американцы хотят максимально близко подобраться к северным военным базах России, где развёрнуты сильнейшие надводные и подводные корабли ВМФ РФ. Но они кое-что не учли в своём плане", — указали авторы Baijiahao.

Авианосец будет проходить рядом с российскими водами, оказавшись на "заднем дворе" России. Таким образом Gerald R. Ford попадёт в капкан, поскольку он будет находиться в зоне досягаемости ракет "Кинжал".

"В рамках этого развёртывания авианосец, на котором в настоящее время дислоцируются сотни американских военных, вошёл в зону досягаемости российских ракетных ракет "Кинжал", — предупредили эксперты.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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