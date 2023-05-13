НАТО планирует провести в Эстонии военные учения "Весенний шторм", чтобы показать мощь альянса и послать сигнал Москве, заявили аналитики издания Foreign Policy. Манёвры будут проходить на базе, которая расположена довольно близко к российской границе.
Учения предназначены для тестирования того, как вооружённые силы союзников будут сражаться вместе в случае прямого столкновения с Россией. После начала украинского конфликта НАТО делает всё, чтобы вернуться к старой работе по коллективной обороне, указали эксперты.
"Манёвры, в которых примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока. Они должны испытать на прочность союзные войска", — отмечается в материале.
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