FP: НАТО посылает России сигнал военными учениями "Весенний шторм" в Эстонии

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НАТО планирует провести в Эстонии военные учения "Весенний шторм", чтобы показать мощь альянса и послать сигнал Москве, заявили аналитики издания Foreign Policy. Манёвры будут проходить на базе, которая расположена довольно близко к российской границе.

Фото: svs-gru.ru

Учения предназначены для тестирования того, как вооружённые силы союзников будут сражаться вместе в случае прямого столкновения с Россией. После начала украинского конфликта НАТО делает всё, чтобы вернуться к старой работе по коллективной обороне, указали эксперты.

"Манёвры, в которых примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока. Они должны испытать на прочность союзные войска", — отмечается в материале.

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