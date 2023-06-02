В Сети обратили внимание на странную обувь Байдена и смех окружающих в момент его падения

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Пользователи Сети, обсуждая падение американского президента Джо Байдена на церемонии вручения дипломов курсантам академии ВВС в Колорадо, обратили внимание на две детали — странную обувь лидера США и смех окружающих.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам американского журналиста Бенни Джонсона, президент США выбрал "необычные каблуки" для посещения мероприятия в Колорадо.

"Мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок", — отметил репортёр в Twitter*.

Комментаторы предположили, что Байден носит ортопедическую обувь с амортизирующими каблуками. Ещё один пользователь заметил маленький вырез на ботинках американского лидера. Читатель считает, что он необходим для удержания ног президента на месте и стабилизации положения.

Кроме того, юзеры рассказали о молодом человеке, который "хохотал во всё горло" во время падения Байдена. Это представитель секретной службы посмеялся над пожилым руководителем США, сыронизировал комментатор.