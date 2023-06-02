После падения в Колорадо Байден ударился головой при выходе из вертолёта у Белого дома

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После падения на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС в Колорадо американский лидер Джо Байден ударился головой. Это случилось, когда политик выходил из вертолёта у Белого дома.

Фото: youtube.com

Как сообщает Daily Mail, такие "заминки" способны омрачить надежды президента США на переизбрание. Отмечается, что многие американцы обеспокоены состоянием здоровья главы государства.

"Если он победит в 2024 году, ему будет 86 лет в конце второго срока", — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что перед падением в Колорадо Байден пытался шутить на сцене. Как подчеркнул глава США, он закончил среднюю школу "300 лет назад". Покидая мероприятие, руководитель государства споткнулся и упал, однако охранники быстро подбежали к нему и помогли подняться.

В Белом доме проинформировали, что американский президент не пострадал и хорошо себя чувствует.