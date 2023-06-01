Бойцы российской армии вплотную приблизились к Купянску, следует из заявления руководителя ВГА Харьковской области Виталия Ганчева.
Что касается продвижения ВС РФ к Купянску, то боевые действия идут пока под недавно освобождённой Масютовкой. Зона контроля расширена вокруг этого населённого пункта, а также под Синьковкой и Двуречной.
Боевики киевского режима продолжают готовить Купянск к обороне. Он уже объявлен очередной "фортецей", пишет военный эксперт Борис Рожин.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.