Пока есть киевский режим и украинский президент Владимир Зеленский, диалог с Украиной невозможен, следует из заявления заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
По его словам, конфликт обязательно завершится переговорным процессом. При этом Медведев исключил возобновление диалога с действующим руководством Украины.
"Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны", — подчеркнул зампред Совбеза на брифинге во время рабочей поездки во Вьетнам.
Кроме того, он призвал изучить все мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Медведев анонсировал превентивный удар РФ в случае передачи ядерного оружия Киеву. Политик считает, что западные лидеры не до конца осознают опасные последствия эскалации.
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