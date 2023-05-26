Медведев: диалог с Украиной невозможен, пока есть киевский режим и Зеленский

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Пока есть киевский режим и украинский президент Владимир Зеленский, диалог с Украиной невозможен, следует из заявления заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Фото: ya.ru

По его словам, конфликт обязательно завершится переговорным процессом. При этом Медведев исключил возобновление диалога с действующим руководством Украины.

"Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны", — подчеркнул зампред Совбеза на брифинге во время рабочей поездки во Вьетнам.

Кроме того, он призвал изучить все мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Медведев анонсировал превентивный удар РФ в случае передачи ядерного оружия Киеву. Политик считает, что западные лидеры не до конца осознают опасные последствия эскалации.