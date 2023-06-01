Лидеры ООН направили Москве, Киеву и Стамбулу предложение о взаимовыгодном алгоритме кардинального улучшения зерновой сделки. Корреспонденты Reuters пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.
Он утверждает, что ООН инициировала подготовительные работы для обеспечения транзита аммиака из России через территорию Украины. Наряду с этим организация предложила начать переговорный процесс на тему существенного расширения зерновой сделки. В неё необходимо включить большую численность украинских грузов и портов, резюмировал собеседник информагентства.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.