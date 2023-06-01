Reuters: ООН направила России и Украине взаимовыгодное предложение по зерновой сделке

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Лидеры ООН направили Москве, Киеву и Стамбулу предложение о взаимовыгодном алгоритме кардинального улучшения зерновой сделки. Корреспонденты Reuters пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

Фото: pixabay.com

Он утверждает, что ООН инициировала подготовительные работы для обеспечения транзита аммиака из России через территорию Украины. Наряду с этим организация предложила начать переговорный процесс на тему существенного расширения зерновой сделки. В неё необходимо включить большую численность украинских грузов и портов, резюмировал собеседник информагентства.