Шансы на продление зерновой сделки есть, однако всё зависит от того, на каких условиях она будет продлена. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев в беседе Pravda.Ru.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть договорённостей по зерновой сделке до сих пор не выполнена, из-за чего шансы на её продление невелики.
"Президент получил послание от господина Гутерриша (генсек ООН Антониу Гутерриш. — Прим. ред.). Там есть достаточно обстоятельный набор аргументации, где описываются усилия, которые предпринимаются в плане реализации сделки. Но, как говорится, воз и ныне там", — указал Песков.
Арефьев подчеркнул, что Россия не планировала подрывать зерновую сделку. Прежде всего это является инициативой Запада. Однако как только у них появится потребность в зерне, они сразу же снимут все ограничения и возобновят соглашение.
"На данный момент переговоры идут впустую. Но хлеб нужен всем, и зерновая сделка будет иметь продолжение", — считает специалист.
У России есть возможность поставлять продукцию любыми способами, поэтому выход из соглашения никак не отразится на продовольственной безопасности страны.
"Мы никаких ограничений не ставили. Я думаю, что инициативы должны быть, прежде всего, от Запада", — заключил собеседник Pravda.Ru.
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