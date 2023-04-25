Зерновая сделка: Кремль будет решать вопрос суверенитета РФ

4:16 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Запад давит на Кремль, чтобы продлить зерновую сделку. Решение вопроса покажет, суверенна ли Россия.

Запад требует от РФ продления "зерновой сделки"

СМИ пишут, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина о продлении зерновой сделки (вывоз зерна с Украины через порты Одессы) после 14 мая. Вероятно, с аргументацией в пользу этого.

Напомним, что сделка продлевалась уже трижды и заключена при поддержке руководства ООН, якобы для купирования проблемы голода в странах Африки и Азии.

В последний раз Россия продлила гарантии под гуманитарный коридор всего на 60 дней. Требования по дальнейшему продлению выглядят следующим образом:

отказ от санкций в отношении Россельхозбанка с подключением его к SWIFT,

возобновление поставок сельхозтехники в РФ,

разблокировка зарубежных активов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений,

начало трубопроводной транспортировки российского аммиака через данный коридор.

По данным российского МИД, "конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия — секретариат ООН, до сих пор нет".

Лавров, находясь в эти дни в Нью-Йорке в качестве председателя в СБ ООН, отказался отвечать на вопрос СМИ, будет ли продлена сделка.

"Непонятные игры" с суверенитетом РФ

Политолог Марат Баширов в Telegram заявил, что РФ продлила зерновую сделку с Украиной только из-за перевыборов турецкого президента Реджепа Эрдогана (14 мая), уважая его партнёрские качества.

"Остальные смыслы фальшивые, особенно с учётом ожидаемого "контрнаступления", терактов против россиян, фашистов в ВСУ, наёмников со всего света на деньги НАТО. Так, может, уже хватит этих непонятных игр и нашим солдатам СВО, и нашим гражданам? Эта двусмысленность и непонятность начинает разрушать нас изнутри", — подчёркивает Баширов.

Telegram-канал "Образ будущего" согласен с оценкой смыслов, тем не менее, считает, что сделка "скоро будет продлена до 1 сентября", а её лоббистами в России являются представители "партии Мира" из Минобороны и Администрации президента.

"Жест доброй воли позволит ещё одно лето полноценно отдохнуть и заработать представителям элитных групп и их детей перед штормами декабря 2023 и марта 2024", — пишут авторы.

При этом, тот же канал указывает, что зерновой коридор обеспечивает поступление из Норвегии и Великобритании подводных дронов накануне контрнаступления ВСУ .

От Минобороны нужны требования, а не сомнения

Это подтверждает заявление Минобороны, которое прокомментировало теракт в Севастополе с использованием надводных дронов 23 марта.

"Проведённый анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, а их развёртывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины". "Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая", — считает Минобороны.

Украинский канал "ЗеРада" пишет, что данное сообщение говорит о том, что "похоже, зерновая сделка всё… ". Авторы уверены, что теперь "русские отзовут своё письмо о гарантиях безопасности для коммерческих судов". После этого страховщики откажутся страховать грузы, а ЕС "закроет коридор по суше, по которому экспортировали 1/8 зерна".

Зерно придётся складировать, а киевский режим и западные ТНК потеряют достаточно большой источник дохода.

Вывод из всего сказанного напрашивается: сделку надо заканчивать, иначе под сомнение ставится суверенитет РФ.

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