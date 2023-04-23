Министры сельского хозяйства государств G7 поддержали расширение и продление зерновой сделки

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Министры сельского хозяйства государств G7 выступили с призывом о пролонгации, расширении и полном исполнении зерновой сделки. Корреспонденты Reuters пишут об этом, ссылаясь на обнародованное коммюнике.

Министры G7 поставили подписи под документом, в котором осудили попытки Москвы прибегать к продовольствию как к средству дестабилизации и инструменту геополитического принуждения.

Из коммюнике следует, что "Большая Семерка" готова помочь Украине восстановиться и реконструировать инфраструктуру сельскохозяйственной отрасли.