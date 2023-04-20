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Любовь Степушова

Слив Украины ускоряется: ликвидированы "коридоры солидарности" в Европе

5:02
Мир » Европа » Евросоюз

"Коридоры солидарности", придуманные в ЕС для финансирования киевского режима, приказали долго жить. Не будет финансирования, не будет Украины.

Слив Украины ускоряется: ликвидированы "коридоры солидарности" в Европе

"Коридоры солидарности" из Украины не вели в Африку

Страны Восточной Европы перестали поддерживать политику беспошлинного импорта украинской сельхозпродукции, которая в ЕС имела две цели:

  • дать киевскому режиму заработать,
  • дать зерно голодающим странам.

Однако, фермеры в Европе стали подозревать, что с коридорами что-то не так, ведь они не вели в голодающую Африку, а заканчивались в их странах, обогащая местных торгашей и чиновников.

На данный момент от импорта дешёвого и якобы некачественного украинского зерна уже отказались Польша, Болгария, Венгрия и Словакия, на очереди — Румыния.

Причиной в СМИ называется защита местного бизнеса, и не только фермеров, но и логистических посредников, потому что украинское зерно заполнило местные элеваторы и рынки. Итог — цены на него снизились, а фермерам стало просто некому продавать свою продукцию.

Польский генпрокурор даже объявил о начале масштабного расследования "из-за мошенничества с украинским зерном", что "ставит под угрозу польский суверенитет и польскую безопасность в сфере продовольствия".

Компенсации от ЕК не решают вопрос европейских аграриев

Еврокомиссия (ЕК) на этом фоне осознала, что солидарность с Украиной (на Африку — наплевать) рушится на глазах и сообщила о намерении самой ввести запрет на импорт украинских зерновых и масличных культур до 5 июня при условии, что перечисленные выше государства отменят введённые ими отдельные запреты, сообщает Polskie Radio 24.

Но вопрос окончательно не решён, потому что предложенной компенсации в €100 млн фермерам оказалось мало, она не покрывает убытки. Об этом заявили румынские аграрии, назвав сумму в 10 млн евро компенсаций "незначительной". То же самое заявляют болгары.

Забастовщики в Восточной Европе призывают ЕК к введению таможенных квот на сельхозпродукцию из Украины и не только по зерновым и масличным культурам, но и по мёду, сухому молоку, курятине и так далее. Это означает конец данному каналу обогащения Киева.

Украина призвана быть колонией Европы

В этом контексте вспоминается, что главная претензия франкоязычной Африки к бывшей метрополии — это отказ французов от импорта её сельскохозяйственной продукции во Францию.

Не нужны нам ваши деньги в помощь, которые разворовываются, дайте широкий доступ нашим фермерам на ваши рынки, и мы сами вытянем нашу экономику, рассказывали европейским СМИ камерунские журналисты.

Но такого нет до сих пор. Потому что это влечёт деколонизацию Африки. Та же история с Украиной. Страну колонизировали, и даже если она сохранится как государство, Запад не даст ей развиваться. Он будет выкачивать её природные богатства, убрав насовсем промышленность, образование, русский язык, что превратит Украину в подобие до сих пор угнетаемых французами стран Сахеля. Которые, кстати, проснулись и сделали ставку на РФ и Китай. Постепенно и вся остальная Африка будет к ним присоединяться. Из 20 стран континента, которые осудили в ООН РФ за СВО, через год осталось всего 10.

Пророчество Орбана сбывается

Жозеп Боррель требует "спасти мир" от голода, указывая на то, что "Россия снова блокирует в Чёрном море 50 судов с зерном". Вполне понятное волнение, так как отказ от "коридоров солидарности" через Европу поднимает цену морскому, "турецкому" зерновому коридору. При его блокировании (что РФ и надо делать) киевский режим перестанет получать валюту, которую использует для организации убийства российских солдат и оплаты долгов Европе.

Если же Киеву нечем будет платить по кредитам, это приведёт к отказу от его финансирования Западом, и тогда СВО закончится победой РФ, как верно заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Считается, что соседи и партнёры в Европе желают счастья и процветания Украине в составе их Европейского союза. Это вовсе не так, потому что с Украиной будут экономические проблемы у многих стран в ЕС.

Поэтому слив Украины продолжается по всем статьям. В области военной помощи страны ЕС никак не могут распределить 1 млрд евро на производство снарядов. В ЕК решили также, что с новыми антироссийскими санкциями "покончено", потому что если их станет ещё больше, "будет больше исключений из них, чем мер".

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Автор Любовь Степушова
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