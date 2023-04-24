Киев ставит под угрозу продление зерновой сделки

Минобороны РФ: атаки ВСУ на Крым угрожают продлению зерновой сделки

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Атаки ВСУ на Крым угрожают продлению зерновой сделки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В апреле и марте российские войска нанесли удары по пунктам базирования Черноморских флотов и гражданской инфраструктуре Крыма", — говорится в сообщении.

Украина нарушила гарантии для неиспользования гумкоридора. По данным Минобороны, катера были запущены из Одессы, которую была определена для осуществления зерновых сделок. Сообщается, что они были развернуты в район гумкоридора, который будет использоваться для вывоза с Украины сельскохозяйственной продукции.

Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая, отметили в ведомстве.

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