В ЕС заявили о "катастрофе" в случае непродления зерновой сделке

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В представительстве Евросоюза в России заявили о "катастрофических последствиях" в том случае, если зерновая сделка не будет продлена. Действует она ещё месяц, до 18 мая.

"Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе", — сказали в представительстве ЕС в России. Там подчеркнули, что Брюссель "будет сожалеть, если зерновая сделка не будет продлена", сообщает РБК.

В представительстве заявили, что "Россия выдвигает новые и сложные условия для продления зерновой сделки, часто не связанные с целями соглашения". В качестве примера там привели экспорт запчастей для сельхозтехники из ЕС в Россию.

Ранее в МИД России назвали пять системных проблем, без решения которых продление зерновой сделки после 18 мая будет проблематичным. Это:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В Евросоюзе считают — о чём неоднократно заявляли — что антироссийские санкции не препятствуют экспорту из России продовольствия и удобрений. Однако в Москве считают иначе.

Так называемая зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. Она предусматривает возможность экспорта сельхозпродукции из черноморских портов Украины. И одновременно — снятие препятствий для экспорта из России. Сделка несколько раз продлевалась на 120 дней. Но в марте Россия объявила о продлении сделки на 60 дней.

Стоит отметить, что заявление представительства ЕС последовало на фоне проблем с экспортом и транзитом украинской сельхозпродукции в странах Восточной Европы. Несколько из них — Польша, Венгрия, Словакия — объявили о запрете экспорта. Болгария и Румыния тоже рассматривают такую возможность.

Происходит это из-за демпинга, поскольку украинская сельхозпродукция продается в этих странах значительно дешевле, чем продукция местных фермеров.

При этом транзит через эти страны назывался как один из вариантов решения проблемы продовольственной безопасности. То есть подразумевалось, что украинская сельхозпродукция будет доставляться в страны Азии и Африки, которые нуждаются в поставках продовольствия.

Но отчего-то проблемы возникли у фермеров восточноевропейских государств. Хотя понятно, отчего — оттого, что украинское зерно оказалось выгоднее перепродать на месте, а не везти куда-то ещё.

Так вот зачем Путин продлил "зерновую сделку"...