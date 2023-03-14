Эксперт по безопасности: продление зерновой сделки ничего не изменит

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Продление зерновой сделки ещё на 60 дней ничего не изменит, это политический вопрос. Условия соглашения, скорее всего, будут точно такие же, как были до этого. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru военный аналитик, эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.

Он добавил, что по большому счёту этого не стоило бы делать, так как многие гуманитарные операции, которые проводила Российская Федерация, должным образом оценены не были.

"По зерновой сделке всё понятно. Всё зерно, что будем поставлять, будет в западных странах, только маленький процент будет в Египте оседать, в Судане, в Эфиопии, где-нибудь ещё. Пока не изменится вся глобальная система управления, мировой порядок, который уже было сложился. Мы его рушим, по-другому не будет", — заключил собеседник издания.