Гутерреш передал письмо для Путина касательно продления зерновой сделки

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Сергей Лавров, глава МИД России, повезет в Москву письмо Генсека ООН Антониу Гутерреша на имя президента РФ Владимира Путина. Содержание послания - продление "Черноморской инициативы".

"Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения"

Политик также отмечает, что в ходе их официальной беседы представитель ООН рассказал об усилиях, которые он предпринимает с целью выполнения российской части сделки.

Важность "Черноморской инициативы" осознал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявив о необходимости продления зерновой сделки при условии осуществления всех требований России.