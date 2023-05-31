Министр ФРГ предложил немцам ограничить потребление мяса до 10 граммов в сутки

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Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир, который принадлежит к партии "Зелёных", считает, что потребление мяса жителями Германии должно быть существенно ограничено, до 10 граммов в день. Об этом пишет журналист RT DE Герт Эван Унгар в материале для "Российской газеты".

Фото: pixabay.com

Отмечается, что если предложение министра поддержат, то немцам в будущем придётся есть один бутерброд с колбасой раз в три дня, или позволять себе одну сардельку не чаще одного раза в десять дней.

В партии "Зелёных" вообще считают мясо со всех точек зрения вредным продуктом. Эти политики уверены, что полный отказ немцев от мяса благотворно скажется на сохранении климата. Журналист обратил внимание, что немецкие политики вообще гораздо больше беспокоятся о безопасности животных, чем о жизни бойцов ВСУ.

"Однако глубоко гуманитарные соображения, которые высказывают в леволиберальных кругах Германии по поводу потребления мяса, отходят на второй план, когда речь заходит о поставках вооружения. Немецкие политики не руководствуются гуманностью и в отношении санкционной политики. В Германии эти соображения приберегают для животных. Вывод такой: в Германии нарушено равновесие", — написал Герт Эван Унгар.

Самое удивительное, что многие жители Германии на самом деле верят, что если они перестанут есть мясо, а также перестанут использовать для отопления домов нефть и газ, мир станет лучше. Немцы уверены, что спасти мир под силу им одним, добавил журналист.