Кардиологи перечислили виды полезных и вредных для сердца и сосудов диет

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опубликованы результаты обширного международного исследования, проведённого Американской кардиологической ассоциацией. В ходе него сравнивались различные популярные рационы питания с точки зрения их полезности или вреда для сердечно-сосудистой системы. В результате работы экспертов был составлен рейтинг самых "сердечных" диет, пишет ahajournals.org.

Фото: dobrakondice.cz

В топ наилучших попали несколько типов питания, которые названы наиболее полезными для сердца. Их прокомментировала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

Средиземноморская диета

Она включает продукты растительного происхождения, цельнозерновую еду, бобовые, орехи, семена, рыбу, мясо птицы, морепродукты, растительные масла.

"Ограничивается потребление обработанных и молочных продуктов, красного мяса, алкоголя, а также напитков с высоким содержанием сахара", — обрисовала данную диету Драпкина.

Пескетарианская диета

Она предполагает растительный тип питания. Допускается употребление рыбы.

Ово/лакто-вегетарианский тип питания

Это растительная диета с включением яиц и/или молочных продуктов.

Драпкина назвала главную проблему данных типов питания. Она заключается в ограничительном характере, что затрудняет их долгосрочное соблюдение. Специалисты советует добавлять в веганские диеты растительные источники белка, а в низкожировые — ненасыщенные жиры.

Третий уровень "полезности" в рейтинге включает диеты, которые характеризуются очень низким содержанием жиров (менее десяти процентов от общего количества калорий) и углеводов (менее 30-40% от общего количества калорий). Их недостатком является отказ от растительных масел и орехов. Проблемой низкоуглеводных типов питания выступает ограниченное потребление цельных зёрен, бобовых и некоторых фруктов, отмечает Драпкина.

Наименее полезными для здоровья сердца были признаны палеодиета и диета с очень низким содержанием углеводов (например, популярная сейчас кето-диета).

"Наибольший недостаток этих типов питания — ограниченное потребление цельных зёрен и бобовых, а также наличие большого количества насыщенных жиров", — заключила Драпкина.

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