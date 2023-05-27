Желудочная кислота играет важную роль в процессе пищеварения. Она помогает расщеплять пищу, чтобы подготовить её к усвоению, а также действует как барьер против вредных бактерий. Однако чрезмерное производство желудочной кислоты может вызвать ряд неприятных симптомов и привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Диета с низким содержанием кислых продуктов и высоким содержанием щелочных продуктов может помочь облегчить эти симптомы.
Высокая кислотность желудка возникает, когда организм вырабатывает чрезмерное количество желудочной кислоты. Общие симптомы повышенной кислотности желудка включают изжогу, кислотный рефлюкс, вздутие живота, тошноту и боль. Если не лечить, повышенная кислотность желудка может вызвать язву, воспаление слизистой оболочки желудка и пищевода и даже увеличить риск развития рака пищевода. О том, как управлять повышенной кислотностью желудка с помощью диеты, рассказала читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, эксперт Coral Club Светлана Машак.
Известно, что кислые продукты усугубляют симптомы повышенной кислотности желудка. К ним относятся цитрусовые, помидоры, уксус и острые продукты. Отказ от этих продуктов может помочь снизить количество кислоты в желудке и облегчить симптомы.
Щелочные продукты могут помочь нейтрализовать кислоту в желудке. К ним относятся зелёные листовые овощи, бананы, дыни и миндаль. Включение этих продуктов в свой рацион может помочь уменьшить симптомы и улучшить общее состояние пищеварения.
Более частые приёмы пищи небольшими порциями в течение дня могут помочь уменьшить количество кислоты, вырабатываемой желудком. Это связано с тем, что большие порции могут привести к тому, что ваш желудок выработает больше кислоты для расщепления пищи. Употребление меньшего количества пищи может помочь уменьшить этот эффект и облегчить ваши симптомы.
В дополнение к кислым продуктам есть и другие триггерные продукты, которые могут усугубить симптомы повышенной кислотности желудка. К ним относятся:
Избегание этих продуктов может помочь уменьшить ваши симптомы и улучшить общее состояние пищеварения.
Употребление большого количества воды может помочь разбавить кислоту в желудке и уменьшить симптомы. Стремитесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день и избегайте употребления газированных или других напитков, которые могут усугубить ваши симптомы.
Повышенная кислотность желудка может быть сложным состоянием, но простые изменения в вашем рационе могут помочь облегчить симптомы и улучшить общее состояние пищеварения.
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