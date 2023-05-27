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Ирина Гусакова

Диета при повышенной кислотности желудка: как снять неприятные симптомы

4:16
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Желудочная кислота играет важную роль в процессе пищеварения. Она помогает расщеплять пищу, чтобы подготовить её к усвоению, а также действует как барьер против вредных бактерий. Однако чрезмерное производство желудочной кислоты может вызвать ряд неприятных симптомов и привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Диета с низким содержанием кислых продуктов и высоким содержанием щелочных продуктов может помочь облегчить эти симптомы.

Диета при повышенной кислотности желудка: как снять неприятные симптомы
Фото: Fotodom.ru/DP

Высокая кислотность желудка возникает, когда организм вырабатывает чрезмерное количество желудочной кислоты. Общие симптомы повышенной кислотности желудка включают изжогу, кислотный рефлюкс, вздутие живота, тошноту и боль. Если не лечить, повышенная кислотность желудка может вызвать язву, воспаление слизистой оболочки желудка и пищевода и даже увеличить риск развития рака пищевода. О том, как управлять повышенной кислотностью желудка с помощью диеты, рассказала читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, эксперт Coral Club Светлана Машак.

Диета при повышенной кислотности желудка

  • Избегайте кислых продуктов

Известно, что кислые продукты усугубляют симптомы повышенной кислотности желудка. К ним относятся цитрусовые, помидоры, уксус и острые продукты. Отказ от этих продуктов может помочь снизить количество кислоты в желудке и облегчить симптомы.

  • Ешьте щелочные продукты

Щелочные продукты могут помочь нейтрализовать кислоту в желудке. К ним относятся зелёные листовые овощи, бананы, дыни и миндаль. Включение этих продуктов в свой рацион может помочь уменьшить симптомы и улучшить общее состояние пищеварения.

  • Ешьте чаще и меньше

Более частые приёмы пищи небольшими порциями в течение дня могут помочь уменьшить количество кислоты, вырабатываемой желудком. Это связано с тем, что большие порции могут привести к тому, что ваш желудок выработает больше кислоты для расщепления пищи. Употребление меньшего количества пищи может помочь уменьшить этот эффект и облегчить ваши симптомы.

  • Избегайте триггерных продуктов

В дополнение к кислым продуктам есть и другие триггерные продукты, которые могут усугубить симптомы повышенной кислотности желудка. К ним относятся:

  • кофеин,
  • алкоголь,
  • шоколад,
  • жирная или жареная пища.

Избегание этих продуктов может помочь уменьшить ваши симптомы и улучшить общее состояние пищеварения.

  • Пейте много воды

Употребление большого количества воды может помочь разбавить кислоту в желудке и уменьшить симптомы. Стремитесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день и избегайте употребления газированных или других напитков, которые могут усугубить ваши симптомы.

  • Пищевые добавки при повышенной кислотности желудка

  • Корень алтея — это пищевая добавка, которая помогает уменьшить воспаление и успокоить слизистую оболочку желудка. Это также может помочь уменьшить симптомы кислотного рефлюкса.
  • Сок алоэ вера является естественным противовоспалительным средством, которое может помочь уменьшить воспаление в желудке и уменьшить симптомы кислотного рефлюкса. Он также богат антиоксидантами, которые помогают улучшить общее состояние здоровья.
  • Магний — это минерал, который помогает регулировать сокращения мышц, в том числе мышц пищеварительного тракта. Это может помочь уменьшить симптомы кислотного рефлюкса и улучшить пищеварение.
  • Витамин B12 необходим для производства желудочной кислоты и может помочь уменьшить симптомы кислотного рефлюкса. Людям с высоким уровнем желудочной кислоты может быть полезно принимать добавки с витамином B12.

Повышенная кислотность желудка может быть сложным состоянием, но простые изменения в вашем рационе могут помочь облегчить симптомы и улучшить общее состояние пищеварения. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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