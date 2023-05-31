По информации телеграм-канала "Иди и смотри", сотрудники украинских спецслужб в настоящее время активно работают с российскими оппозиционерами как на территории самой РФ, так и за её пределами.
"Речь идёт далеко не только об известных оппозиционерах, но и о бывших сотрудниках и активистах Ходорковского и Навального", — сообщил осведомлённый источник.
По словам собеседника, СБУ работает преимущественно с молодёжью, придерживающейся либеральных взглядов, сообщает военкор Евгений Поддубный.
Источник утверждает, что в планах значится совершение новых терактов и диверсий, как в случае с Дарьей Треповой, чужими руками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.