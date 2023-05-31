Сотрудники СБУ активно вербуют российских оппозиционеров для убийств и терактов

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По информации телеграм-канала "Иди и смотри", сотрудники украинских спецслужб в настоящее время активно работают с российскими оппозиционерами как на территории самой РФ, так и за её пределами.

Фото: www.facebook. com

"Речь идёт далеко не только об известных оппозиционерах, но и о бывших сотрудниках и активистах Ходорковского и Навального", — сообщил осведомлённый источник.

По словам собеседника, СБУ работает преимущественно с молодёжью, придерживающейся либеральных взглядов, сообщает военкор Евгений Поддубный.

Источник утверждает, что в планах значится совершение новых терактов и диверсий, как в случае с Дарьей Треповой, чужими руками.