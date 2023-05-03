ФСБ: спецслужбы Украины завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии через Турцию

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Сотрудники спецслужб Украины завозили из Болгарии через Грузию и Турцию в Россию закамуфлированные под электроплиты компоненты бомб для совершения терактов. Об этом проинформировал ЦОС ФСБ РФ.

Фото: zen.yandex. ru

Ведомству удалось пресечь деятельность агентурной сети украинской военной разведки, которая планировала резонансные теракты на территории Крыма. Одним из объектов посягательств являлся лидер республики Сергей Аксенов.