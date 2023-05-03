Сотрудники спецслужб Украины завозили из Болгарии через Грузию и Турцию в Россию закамуфлированные под электроплиты компоненты бомб для совершения терактов. Об этом проинформировал ЦОС ФСБ РФ.
Ведомству удалось пресечь деятельность агентурной сети украинской военной разведки, которая планировала резонансные теракты на территории Крыма. Одним из объектов посягательств являлся лидер республики Сергей Аксенов.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.