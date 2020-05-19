Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя очередную стратегию украинских властей по "деоккупации" полуострова, озвученные главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, назвал ее "безмозглым подходом":
причины, по которым возвращение полуострова в состав Украины невозможно.
Напомним, "стратегия деоккупации", о которой идет речь, по словам Кулебы — "игра вдолгую":
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.