Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не поддерживают никаких атак внутри территории России.
Она подчеркнула, что это является их четкой позицией. Жан-Пьер отметила, что не может быть более ясной в своих словах.
На брифинге в Белом доме журналисты задали вопрос, относится ли это неприятие к любым нападениям или только к случаям использования ВСУ оружия, поставленного США. В ответ на это Жан-Пьер заявила, что детали вопроса о нападении украинских беспилотных аппаратов на Москву всё ещё выясняются в Вашингтоне.
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