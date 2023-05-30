Белый дом заявил, что США решительно не поддерживают атаки внутри России

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Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не поддерживают никаких атак внутри территории России.

Фото: rus.err.ee

Она подчеркнула, что это является их четкой позицией. Жан-Пьер отметила, что не может быть более ясной в своих словах.

На брифинге в Белом доме журналисты задали вопрос, относится ли это неприятие к любым нападениям или только к случаям использования ВСУ оружия, поставленного США. В ответ на это Жан-Пьер заявила, что детали вопроса о нападении украинских беспилотных аппаратов на Москву всё ещё выясняются в Вашингтоне.